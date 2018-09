Assaltantes invadem Centro de Treinamento do Detran no Santa Etelvina

O crime ocorreu por volta das 14h desta segunda-feira (24) | Foto: Divulgação





Manaus - Dois assaltantes, ainda não identificados, levaram pertences e celulares de pessoas que estavam dentro do Centro de Treinamento do Detran-AM (Departamento de Trânsito do Amazonas), localizado na avenida Arquiteto José Henrique, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.No local há dezenas de pessoas aulas de direção;

O crime ocorreu por volta das 14h da segunda-feira (24) e chamou atenção pela maneira dos suspeitos de roubarem em local “fechado” e cometerem o crime ainda de dia. As vítimas registraram Boletim de Ocorrência (B.O) e pedem mais segurança na área.

De acordo com uma das vítimas, o aluno José Ivo da Silva Neto, de 35 anos, os dois suspeitos chegaram em uma motocicleta, de modelo Bross, de placa não identificada e vestidos como prestamistas. O passageiro desceu do veículo ainda com capacete, se aproximou do balcão de um lanche que funciona no local e pediu um refrigerante para ganhar tempo.

O CTC fica localizado no bairro Santa Etelvina | Foto: Divulgação

“Eu estava esperando o motorista de aplicativo aqui na lanchonete, onde achava que era mais seguro. O homem chegou, anunciou o assalto, tivemos que entregar os celulares e ainda apontou a arma no meu peito”, relatou o aluno.

O motorista da motocicleta deu a volta no veículo já se preparando para fuga, no aguardo do comparsa que estava cometendo o assalto. A vítima relatou que os suspeitos só não levaram uma quantidade maior de pertences porque um instrutor percebeu a ação e correu para trás da lanchonete, momento em que os criminosos abandoaram a cena do crime, levando dinheiro e celulares.

Os instrutores e alunos que preferiram não se identificar, informaram que além da segurança, não há iluminação, sendo propício nas aulas de direção à noite, serem vítimas de assaltos. "Não tem como fazer aulas em um local que podemos sofrer algum tipo de violência.", disse um outro aluno.

O portão do CTC do Detran é distante do prédio o que facilita a ação de suspeitos | Foto: Divulgação





O EM TEMPO entrou em contato com a Polícia Militar do Amazonas e com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas e aguarda posicionamento dos órgãos. Até a publicação desta matéria não obtivemos respostas aos questionamentos.

