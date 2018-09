Homem é encontrado morto no igarapé do Franco em Manaus

O cadáver foi removido por dois homens do Corpo de Bombeiros | Foto: Andreza Cunha

Manaus - O corpo de um homem foi encontrado, na tarde desta terça-feira (25), boiando no início do Igarapé do Franco, entre os bairros São Jorge e Santo Antônio, próximo do Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, zona Oeste de Manaus.



De acordo com o comandante da ocorrência, sargento Ivanildo, a 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada por volta das 15h desta terça, via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), informando sobre um corpo que estaria dentro do igarapé.

Trânsito ficou bastante lento no local | Foto: Andreza Cunha

O trânsito na ponte, no sentido bairro-centro, ficou congestionado devido a curiosidade de populares, que paravam ou trafegavam mais lento para saber o que estava acontecendo no local.

O cadáver foi removido por dois homens em um barco do pelotão fluvial do Corpo de Bombeiros do Amazonas (Cbmam), que acionou o Instituto Médico Legal (IML) para realizar a remoção via terrestre.

O homem não foi identificado | Foto: Andreza Cunha

Esta é a segunda ocorrência do dia sobre encontro de cadáver boiando. Na manhã desta terça, uma mulher foi encontrada morta a oito metros da margem da praia da Ponta Negra.

Leia mais:

Homem é morto a facadas dentro de casa na Betânia, em Manaus

Menina dá entrada em hospital de Manaus com queimaduras e hematomas