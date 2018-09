Vídeo mostra assaltante de loteria apanhando no bairro Alvorada

| Autor:

Manaus - Alejandro Rodrigues de Oliveira, de 26 anos, foi capturado e amarrado pela população durante uma fuga frustrada após um arrastão, com mais três comparsas, incluindo uma mulher, na esquina da rua 6 com a avenida B do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. O homem estava com dinheiro do roubo escondido na cueca. O fato aconteceu à tarde, por volta das 15h, e o assaltante ainda apanhou de algumas pessoas.

De acordo com informações do tenente Adailson, da 10º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), primeiro o quarteto assaltou uma loja de roupas, onde rendeu a gerente, que foi trancada dentro do banheiro do estabelecimento, para então pegar o lucro financeiro. Em seguida, os quatro indivíduos passaram para a lotérica ao lado, onde também renderam a gerente e roubaram mais dinheiro. Ambas as quantias levadas pela quadrilha não foram divulgadas.

A população capturou e imobilizou o homem até a chegada da polícia | Foto: Divulgação

“Dois dos assaltantes estavam armados com revólver, segundo a população. Após a ação, três deles conseguiram fugir, mas o Alejandro acabou sendo capturado pela população. Com a chegada da polícia, ele foi preso e encaminhado para o 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP)”, informou o tenente.

Ainda de acordo com a polícia, durante a ação, não houve disparos de arma de fogo. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Alejandro aparece deitado com as mãos amarradas para trás, momento em que algumas pessoas retiram a grande quantia em dinheiro da cueca do suspeito, bem como o revólver usado no crime, e aproveitam para agredi-lo.

