Preso homem que matou sargento durante briga de marido e mulher no AM

Elizeu foi preso ao se apresentar na unidade policial | Foto: Divulgação / Polícia Civil

Manaus - Elizeu Fernandes Saraiva, de 30 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (25), por volta das 14h30, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por homicídio de José Nazareno Caetano Nunes, que era sargento da Polícia Militar, O crime ocorreu, na manhã do último domingo (23), em um sítio localizado na Zona Rural de Manacapuru (distante 68 km da capital). Na ocasião, a vítima de 48 anos foi alvejada com um tiro na cabeça.

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, a ordem judicial em nome de Elizeu foi expedida nesta terça-feira, dia 25 de setembro, pela juíza Danielle Monteiro Fernandes Augusto, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Manacapuru. Conforme Torres, a prisão de Elizeu foi realizada após o infrator se apresentar na unidade policial na tarde de hoje.

Leia também: Dupla é presa por homicídios após briga de galeras em Itacoatiara

Crime

O delegado informou que o homicídio ocorreu por volta das 9h, em um sítio na Estrada do Calado, em Manacapuru. “Naquela manhã, Elizeu estava na casa de José e presenciou uma discussão entre o sargento e a companheira dele, que é irmã do preso. Ele tentou intervir na briga e começou a discutir com José, que estava armado. Na ocasião, José desarmou o sargento e atirou na cabeça da vítima, que morreu no local”, explicou.

Ainda de acordo com Torres, após o disparo, o homem fugiu e jogou a arma em uma área de mata. “Ao tomarmos conhecimento do homicídio, iniciamos as diligências necessárias. Encontramos a arma e munições deflagradas e, após o trabalho investigativo, constatamos a autoria do crime. Representei pelo pedido de prisão preventiva de Elizeu, que foi cumprido nesta tarde quando ele se apresentou na unidade policial”, concluiu a autoridade policial.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Suspeito de estuprar enteada em Parintins se entrega à polícia

Taxista é esfaqueada por passageiros durante corrida em Manaus