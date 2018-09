Assaltante solto em audiência de custódia é preso novamente por roubo

Manaus - Hugo Luís da Silva, de 19 anos, foi preso, nesta terça-feira (25), por envolvimento em um roubo no dia 12 de setembro deste ano em uma lan house, localizada na avenida Laguna, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. No dia 18 de setembro ele já havia sido preso, na avenida Constantino Nery, com outros dois comparsas por roubo, mas havia sido liberado em audiência de custódia.

Ele foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva, conforme destacou o delegado Aldeney Goes, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

“Logo após tomar conhecimento de que Hugo teria sido preso por envolvimento em outro roubo no dia 18 deste mês, e sido liberado em audiência de custódia, representei pela prisão preventiva deferida pela juíza por envolvimento no roubo da Lan House. Desde então, realizamos buscas na intenção de prendê-lo. Nossa equipe montou campana próximo ao beco, onde a mãe dele mora, e logo que ele apareceu no local efetuamos a prisão”, explicou o delegado.

O crime

O jovem acompanhado de mais dois comparsas, que são investigados pela polícia, entraram na Lan House, por volta das 11h50, e abordaram de forma violenta a proprietária e os clientes. Na saída do estabelecimento, o trio, que estava em um carro modelo Voyage, de cor e placas não divulgados, também teve ajuda de uma pessoa em uma motocicleta para fugir após o delito. Do lugar, foram roubados R$ 2 mil e aparelhos celulares das vítimas, informou o delegado.

Outros delitos

O titular do 19º DIP informou que o Hugo e outros dois homens foram presos em flagrante no último dia 18 setembro, pelas equipes de investigação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), durante ação conjunta com policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após receberem denúncias relatando que um veículo Voyage estaria praticando assaltos na Zona Oeste de Manaus.

Na ocasião, os policiais tomaram conhecimento que o carro estava circulando nas imediações da avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo, onde efetuaram a abordagem dos indivíduos e detenção do veículo. Com o trio, foram apreendidos dois revólveres, quatro munições intactas, R$ 372 em espécie, cartões de crédito, além dos aparelhos celulares dos infratores, onde mantinham conversas sobre os crimes cometidos por eles.

Na ocasião, Hugo e os comparsas foram levados para audiência de custódia no Fórum Henoch Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul, onde foi liberado para responder ao processo em liberdade.

Trâmites

Após os procedimentos cabíveis no 19º DIP, o delegado explicou que Hugo será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT) do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Vídeo mostra assaltante de loteria apanhando no bairro Alvorada

Homem é encontrado morto no igarapé do Franco em Manaus

Assaltantes invadem Centro de Treinamento do Detran no Santa Etelvina