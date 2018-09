Guardador de carros é agredido a pauladas por traficante no Eldorado

Manaus - Um guardador de carros, identificado até a publicação desta matéria apenas como "Mário", foi atingido com três pauladas na cabeça enquanto trabalha na rua do Caranguejo, no Conjunto Eldorado, bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Sul de Manaus. O crime ocorreu na noite desta terça-feira (25) e a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com um colega da vítima, que também trabalha como guardador de carros na área, na noite da última segunda-feira (24), ele e o autor das pauladas estavam bebendo na praça do Caranguejo, quando iniciaram uma discussão, que não passou de agressões verbais.

"Eles brigaram na noite de ontem, mas não teve agressão. Quando foi hoje, por volta das 20h, o Mário estava trabalhando, quando o outro cara, que também trabalha aqui pela área, chegou e começou a dar as pauladas na cabeça dele", disse a testemunha.

Uma outra testemunha, que pediu para não ser identificada, disse a reportagem que Mário supostamente consumia entorpecentes, e que a briga de segunda e também desta terça foram motivadas por uma dívida de tráfico de drogas.

"Ele fumava muito. A rua aqui de trás, é onde funciona o ponto de venda de drogas e Mário sempre está lá, onde também vive o autor das pauladas – que é um dos que vende as drogas", disse a testemunha.

A vítima foi socorrida pelo Samu e levada para uma unidade hospitalar mais próxima. O Em Tempo não obteve informações sobre o estado de saúde do ferido.

O caso foi registrado pelos policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) como discussão entre dois guardadores de carros.

