Polícia prende jovem e apreende adolescente que roubaram homem

Manaus - Selton Santos da Silva, de 19 anos, foi preso, e um adolescente de 16 anos foi apreendido, na manhã desta terça-feira (25), por roubar um homem em Manacapuru (município distante 68 quilômetros de Manaus). O crime ocorreu na noite da última segunda-feira (24), por volta das 19h, em via pública no bairro Novo Horizonte.

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, após o registro da ocorrência na delegacia pela vítima, as equipes iniciaram as diligências e na manhã desta quarta, por volta das 9h, os policiais civis encontraram a dupla em residências distintas, situadas na rua Paulo Freire, bairro Nova Manacá.

Segundo Torres, a vítima relatou que Selton usou um simulacro de arma de fogo, ainda não apreendido pela polícia e exigiu que o jovem entregasse à dupla a bolsa e o celular.



“A vítima registrou o ocorrido logo em seguida, foi quando tivemos conhecimento e iniciamos as diligências sobre o caso. Na manhã desta quarta conseguimos localizar Selton e o adolescente em pontos distintos do bairro Nova Macaná. Ambos estavam ainda em posse dos pertences das vítimas”, concluiu o delegado.

