Homem é assassinado em casa e corpo é arrastado e jogado em igarapé

Manaus - Aderlan da Silva Costa, de 25 anos, foi executado na noite desta terça-feira (25), no bairro Monte Sião, na Zona Leste de Manaus. Ele tinha passagem pela polícia por roubo e era usuário de drogas, segundo a polícia.

De acordo com o tenente Jatahy, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas relataram que criminosos executaram Aderlan dentro da casa dele e depois o arrastaram até um igarapé, localizado no beco Beira Rio, onde o corpo foi jogado.

"Após a execução, jogarem ele no igarapé parcialmente despido. A nossa suspeita é que tenha sido algum acerto de contas por conta do tráfico de drogas que existe na região", explicou o policial.

Crime ocorreu no bairro Monte Sião | Foto: Raphael Tavares

A família da vítima estava presente no local, mas preferiu não comentar o caso com a imprensa. Moradores também estavam bem aterrorizados com a cena e, com medo de represálias, não quiseram falar sobre o crime.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de Manaus, e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outro caso

Na tarde desta terça, por volta das 15h, o corpo de um homem, ainda não identificado, foi resgatado do igarapé do Franco , entre os bairros São Jorge e Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus. O cadáver estava boiando próximo ao Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou.

