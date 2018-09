Foragido da justiça morre durante troca de tiros com PMs em Tefé

Tefé (AM) - Um homem identificado apenas como "Fausto" morreu após trocar tiros com uma equipe da Polícia Militar de Tefé (a 570 quilômetros de Manaus). Segundo informações repassadas pela polícia, o homem era foragido da Unidade Prisional do município. O confronto aconteceu nesta terça-feira (25).

O fato aconteceu após, de acordo com informações da polícia, a equipe do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM) ir cumprir um mandado de prisão no bairro Santa Rosa, no Centro de Tefé.

Segundo a PM, Fausto vinha praticando diversos roubos na cidade. Quando a equipe chegou ao bairro, foi recebida a tiros por Fausto e seus comparsas. Durante a troca de tiros, o suspeito foi baleado.

Fausto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os outros seis homens foram presos. Com eles, a polícia encontrou um revólver, munições, joias, drogas e uma motocicleta.

Os presos foram levados para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé.

