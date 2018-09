Sem efetivo, policiais civis ameaçam fechar delegacias em Manaus

Presidente do Sindicato dos policiais civis | Autor: Divulgação

Manaus - Sem efetivo suficiente para atuar nos Distritos Integrados de Polícia (DIPs) da capital amazonense, policiais civis prometem fechar delegacias, caso a cúpula da Segurança Pública do Amazonas não tome medidas para resolver a situação que coloca em risco a vida de servidores que atuam sozinhos na unidades policiais situadas em áreas de risco de Manaus, conforme prevê o novo modelo GuardiAM, do xerife Rudolph Giuliani.

A denuncia foi feita nessa terça-feira (25) ao EM TEMPO por representantes do Sindicato dos Funcionários da Policia Civil do Estado do Amazonas (Sinpol-AM). A entidade informou que está preocupada com os servidores públicos que estão dobrando a carga horaria de trabalho, após a ampliação das centrais de flagrantes em Manaus, anunciada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) , na última segunda-feira (24).

Conforme o presidente do Sinpol-AM, Moacir Maia, a categoria esteve reunida com o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Frederico Mendes, no final da tarde de ontem. Segundo ele, a autoridade solicitou um prazo de três dias para solucionar a situação. “Pediram que nós segurássemos até sexta-feira. Também deram o posicionamento que irão resolver o problema com um novo efetivo que chegará do interior”, disse Maia.

O presidente também informou que foi ofertado um aumento da Gratificação de Serviços Extraordinários (GSE). Maia ainda explicou que tirar policias do interior deve aumentar a problemática e que a única solução é a realização de um novo concurso público. “Atualmente temos 30 DIPs, e o governo quer que todos fiquem abertos 24 horas, concordamos com a decisão, mas não têm servidores para isso. Precisamos de um novo concurso público para sanar o déficit de servidores na Polícia Civil”, explica.

“Na academia, aprendemos que, no mínimo, uma unidade policial tem que operar com dois servidores, ou seja, quando se trabalha com um policial em uma delegacia, se presta um desserviço à sociedade. E se torna desumano aos servidores, que correm riscos ficando sozinhos em delegacias situadas em áreas perigosas da cidade ”, esclarece o presidente, que ainda pontuou que oito delegacias, entre elas 3º, 17º, 20º, 23º, 25º, 27º, 28º e 29º, estão nessas condições.

Segundo o Sinpol-AM, são 1800 profissionais, entre investigadores e escrivães, que atuam para atender todas as delegacias do Amazonas, pouco mais da metade trabalha na capital.

Até o fechamento desta edição, a PCAM e a SSP-AM não haviam se pronunciado sobre o assunto.

