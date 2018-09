Presa estelionatária que fingia ser membro de associação de autismo

Manaus - Uma mulher, identificada pela Polícia Civil como Keila Barros da Costa, de 50 de idade, foi presa em flagrante na terça-feira (25) pelo crime de estelionato.

De acordo com o delegado Carlos Augusto Monteiro, titular 8° Distrito Integrado de Polícia (DIP), ela se passava por membro da Associação de Amigos dos Autistas do Amazonas (AMA), pedia dinheiro e usava para benéfico próprio .

De acordo com o delegado, as investigações foram iniciadas nesta terça-feira (25), após a equipe do 8º DIP receber uma denúncia informando que uma mulher estava se apresentando na sede da Prefeitura Municipal de Manaus, na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste, se passando por membro da AMA para obter fundos do órgão municipal.

“Recebemos a informação de como era o modus operandi de Keila, e como ela se parecia. Diante da situação, nossa equipe foi até lá, verificar se a denúncia era verdadeira. Na ocasião, identificamos Keila em posse de documentos dos quais utilizou para convencer os funcionários do lugar de que ela realmente pertencia à associação”, explicou o delegado.

O titular do 8º DIP argumentou que diante da situação, os policiais civis encaminharam a mulher para prestar esclarecimentos sobre o caso na delegacia.

Conforme Monteiro, ao chegarem no DIP, havia uma representante da associação, que confirmou que Keila não fazia parte da AMA.

“Apreendemos a papelada que Keila utilizou, assim como R$ 500 em espécie proveniente do golpe cometido. Durante o trâmite da operação, constatados que ela havia conseguido os documentos pois foi até a sede da associação e sabendo da dinâmica do lugar, conseguiu acessar os papéis, tirou fotos e foi assim que produziu cópias deles”, esclareceu o delegado.

Flagrante

Keila foi autuada em flagrante por estelionato. Ao término dos procedimentos cabíveis no 8° DIP, ela será levada para Audiência de Custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

*Com informações da assessoria

