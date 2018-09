Aluno é golpeado com terçado dentro de escola no município de Borba

Manaus - O adolescente João Caio Rodrigues Farias, de 19 anos, foi ferido com um golpe de terçado por outro adolescente de 16 anos. O crime de tentativa de homicídio ocorreu no município de Borba (distante 215 quilômetros de Manaus), no fim da manhã desta quarta-feira (26). O menor infrator fugiu do local do crime.

De acordo com informações do 9º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Borba, por volta das 11h30, a guarnição se encontrava em ocorrência de possível furto na casa paroquial do Cristo Rei, quando foi acionada por um professor do CETI (Centro de Educação de Tempo Integral) José Holanda Cavalcante.

O denunciante informou à polícia que o aluno de nome R. C. S., de 16 anos, desferiu golpes de terçado em outro aluno, fato ocorrido nas dependências da referida escola. O menor infrator após lesionar a vítima pulou o muro da escola e empreendeu fuga por meio de um mototaxista ainda não identificado.

A polícia informou ainda que a guarnição fez a busca na residência do menor infrator com a autorização da mãe do adolescente, mas o ele não foi encontrado. A vítima se encontra hospitalizada sem risco de morte segundo os profissionais da área da saúde do hospital Vó Mundoca.

