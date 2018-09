Homem sofre tentativa de homicídio em área do Comando Vermelho

Manaus - Um homem, ainda não identificado, sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira (26), na rua Humberto de Campos, no São Jorge, Zona Oeste de Manaus. A vítima saia de um beco que fica na via quando foi atingida pelos disparos.

De acordo com testemunhas, homens em um carro, de modelo e placa não identificados, foram os responsáveis pelos disparos que atingiram a vítima. Na entrada do beco, a reportagem flagrou a pichação da sigla "CV", que faz alusão a facção criminosa Comando Vermelho.

"Foi tudo muito rápido, os caras chegaram, nem desceram do carro, só baixaram os vidros e foram atirando. O homem baleado foi tirado daqui por um pessoal em um carro e levado para o hospital", disse a dona de um comércio que preferiu não se identificar.

De acordo com testemunhas, homens em um carro, de modelo e placa não identificados, foram os responsáveis pelos disparos. | Foto: Raphael Tavares

A vítima foi deixada pelos ocupantes do carro particular no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, localizado no bairro Adrianópolis, Zona Sul de Manaus. O homem foi atingido com quatro disparos, que perfuraram o rosto e o abdômen.



Ainda conforme as testemunhas, policiais da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), chegaram a ir ao local para apurar os fatos.

A equipe de reportagem tentou entrar em contato com a Cicom, mas não obteve retorno.

