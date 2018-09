Noite de terror no Japiim: 4 pessoas baleadas, entre elas uma criança

Manaus - Os moradores do bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus viveram uma noite de terror nesta quarta-feira (26). Dois homens, um deles de 18 anos, uma mulher de 33 anos e uma criança de 8 anos, foram baleadas, enquanto estavam dentro de um carro, na rua Perimetral, no Conjunto 31 de março.

De acordo com relatos de testemunhas à polícia, os suspeitos chegaram em um carro de placa e modelos não identificados, fecharam o veículo em que as vítimas estavam e realizaram ao menos 10 disparos de arma de fogo contra os ocupantes.

Os dois homens e a mulher foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levados até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul, localizado na rua Vista Alegre. Em seguida, a mulher foi transferida, em estado grave, segundo o médico do SPA, para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio na Zona Leste.

Os dois homens também foram transferidos para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Sul de Manaus, onde encontram-se em estado estável.

A criança, que foi atingida com um tiro no rosto, tem 5 anos e foi socorrida pelos vizinhos, segundo relatos nas redes sociais, no entanto a polícia informou que o menino foi levado pelo Samu para o Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho, na Zona Leste, onde passa por cirurgia.

Policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, ainda não contam com informações, sobre as motivações do crime. Nenhum suspeito foi preso até a publicação desta matéria.

Leia mais

Sem efetivo, policiais civis ameaçam fechar delegacias em Manaus

Foragido da justiça morre durante troca de tiros com PMs em Tefé