Morte e violência cometidas por guardas indígenas são investigadas

Manaus - O secretário de segurança Pública do Amazonas, Coronel Anézio Paiva, informou na noite desta quarta-feira (26) que determinou a Delegacia da Polícia Civil em Tabatinga, semana passada, a apuração de denúncias de atos de violência praticados por indígenas que compõem um gupo de Segurança Comunitária das aldeias indígenas do município.

Paiva destaca que as comunidades indígenas Umariaçu 1 e 2 e Belém do Solimões, em Tabatinga, estão contando com patrulhamento da Polícia Militar desde o mês passado. A partir desta sexta-feira, com a entrega de 200 novas viaturas tipo picape, será estabelecido o patrulhamento da polícia militar em outras 44 comunidades rurais do interior.

Segundo informações da Polícia Civil, existem três inquéritos policiais em andamento referentes a ocorrências policiais registradas nas três comunidades indígenas de Tabatinga. Os inquéritos apuram um homicídio, uma tentativa de homicídio e uma lesão corporal grave.

Outro Caso

Dois homens, um de 19 e outro de 34 anos, foram presos durante uma ação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), em Tabatinga, distante 1.108 quilômetros em linha reta da capital. Os suspeitos eram procurados por casos distintos de estupro de vulnerável que têm como vítimas duas indígenas da tribo Ticuna.

De acordo com delegada Mary Anne Trovão, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), os crimes foram denunciados por representantes da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

