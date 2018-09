Tiroteios em Manaus podem ter ligação com morte de 'Melk', diz SSP

Manaus - A Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) identificou que as ações criminosas, que aconteceram na noite de quarta-feira (26), em diferentes pontos de Manaus, estão estão relacionados à morte do traficante Melkzedek Monteiro de Oliveira, o “Melk”, de 33 anos. Ele foi morto no último domingo (23), no bairro Mauazinho.

Ao menos três tiroteios foram registrados na cidade, na noite de quarta. Em um deles, no bairro Japiim, Zona Sul, quatro pessoas, entre elas uma criança de 5 anos e mãe dela foram baleadas. Mãe e filho morreram após darem entrada em uma unidade hospitalar.

“Estamos elevando o nível de atenção após os ocorridos da noite desta quarta-feira. Temos informações, por parte dos nossos serviços de Inteligência, de que alguns dos eventos da última noite estão relacionados à morte de um dos líderes de uma facção criminosa que atuava no bairro Mauazinho”, afirmou Walter Cruz. “Além disso, outras informações apontam que os fugitivos do CDPM 2 estão começando a agir”, completou.

Medidas

Em reunião de emergência na manhã desta quinta-feira (27), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), os comandantes das forças de segurança do Estado determinaram uma pronta-reposta às ações dos criminosos.

Participaram da reunião o secretário Extraordinário, coronel Walter Cruz, secretário de Segurança Pública, coronel Anézio Paiva, comandante-geral da Polícia Militar, coronel Cláudio Silva, subcomandante-geral da PM, coronel Ayrton Norte, o delegado geral da Polícia Civil, Frederico Mendes, o secretário executivo Adjunto de Planejamento e Gestão, coronel Gilberto Gouvêa, o secretário executivo Adjunto de Inteligência, delegado Herberto Lopes.

"Mano Kaio" mandou matar "Melk" | Foto: Divulgação

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Anézio Paiva, medidas já estão sendo tomadas para contra-atacar estas ações criminosas e a população pode estar certa de que o policiamento será reforçado em todas as zonas da capital amazonense.

Morte de Mek

Considerado pela polícia como sucessor do narcotraficante João Pinto Carioca, o "João Branco", "Melk" foi executado com 27 tiros, na madrugada de domingo (23).

O crime aconteceu na saída de um baile funk no bairro Mauzinho, Zona Leste de Manaus. Familiares relataram à polícia que Melk estava na festa, na rua Santa Luzia com a avenida Rio Negro, quando saiu do local acompanhando de uma mulher, para pegar dinheiro no carro dele.

Vídeo em comemoração

Após o assassinato, um vídeo começou a circular nas redes sociais. Nas imagens, um grupo de traficantes solta fogos de artifício em comemoração à morte de Melk.

O link do vídeo foi repassado ao Em Tempo por um morador do bairro Novo Aleixo, na região conhecida como Mutirão, na zona Centro-Sul de Manaus. Segundo ele, a área é dominada pelo tráfico de drogas, precisamente pela facção Comando Vermelho (CV).

"Mano Kaio" mandou matar

Conforme informações de fontes policiais ligadas à cúpula de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), a execução de Melk foi a mando do traficante Kaio Wuellington Cardoso dos Santos, o “Mano Kaio", um dos 35 foragidos do Centro de Detenção Provisória Masculino 2 (CDPM-2), localizado no quilômetro 8 da BR-174. A fuga ocorreu no dia 12 de maio deste ano por meio de um túnel.

O pistoleiro que participou do assassinato foi identificado como "Chibé". Ele seria um dos homens de confiança de "Mano Kaio". "Melk foi surpreendido a tiros por traficantes do Comando Vermelho (CV), que já aguardavam do lado de fora", informou a fonte.

