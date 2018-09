Dupla é presa com quase 200 kg de skunk no interior do Amazonas

| Foto: Divulgação

Tefé - Dois homens foram presos em flagrante, no início da madrugada desta quinta-feira (27), com 190 quilos de drogas tipo skunk, em Tefé (a 522 quilômetros de Manaus).



De acordo com informações do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM), a prisão aconteceu após a equipe receber uma denúncia anônima. O denunciante relatou que havia uma grande quantidade de drogas na Estrada da Enade, zona rural do município.

A apreensão foi realizada por policiais militares | Foto: Divulgação

Com a dupla, foram apreendidos 190 quilos. A droga estava em uma picape modelo Mitsubishi/Triton, além de R$1.327, quatro celulares. Os suspeitos foram levados para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé.

Leia mais:

Mãe e filho de 5 anos morrem após serem baleados em atentado no Japiim

Morte e violência cometidas por guardas indígenas são investigadas