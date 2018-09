Após denúncia, Rocam prende homem com pistola no Aleixo

Rangel Silva Araújo, de 31 anos, foi preso em flagrante, por posse ilegal de arma de fogo, no início da madrugada desta quinta-feira (27) | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 31 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo, no início da madrugada desta quinta-feira (27), na frente da própria casa, no beco Santa Rita, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com informações da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), a prisão do suspeito ocorreu após uma denúncia anônima feita ao WhatsApp da corporação, (92) 99280-7574, informando que havia um homem armado na rua Santa Rita.

No local, os policiais militares apreenderam com o suspeito uma pistola de calibre 640, com numeração suprimida, e 11 munições intactas.

O homem foi levado para o 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Zona Centro-Sul da capital amazonense.

