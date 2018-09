Mulher é encontrada morta em quitinete no Cidade de Deus

Manaus - O corpo de uma mulher identificada como Jessica Fernandes do Nascimento, de 27 anos, foi encontrado em estado de decomposição na rua Atlético Mineiro, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. O corpo estava dentro de uma quitinete e foi encontrado pela proprietária do cômodo que sentiu o mal cheiro por volta das 14h desta quinta-feira (27).

De acordo com informações dos populares, Jéssica morava alugado na quitinete com um homem identificado como Rildo Nascimento dos Santos, de 38 anos, há somente um mês e brigavam constantemente.

"Jessica tinha um filho pequeno de outro relacionamento e também vivia saindo e ficava sumida por dias. O Rildo trabalhava em um supermercado e, quando voltava, o casal sempre tinha uma briga. As 11h da manhã de ontem foi a última briga e de repente tudo ficou calmo e não ouvimos mais nada", detalhou uma vizinha.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é que o marido tenha estrangulado a esposa com uma calça que foi achada próximo ao corpo, que estava em cima de um colchão jogado no chão da quitinete.

O corpo estava dentro de uma quitinete e foi removido pelo IML | Foto: Divulgação

