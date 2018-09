Após saírem do trabalho, homens são assassinados a tiros no João Paulo

Manaus - A noite desta quinta-feira (27) não será mais a mesma na travessa Alfazema, no bairro João Paulo 2, na Zona Leste de Manaus. Dois homens, identificados como Deliel de Souza Figueiredo, de 31 anos, e Sebastião Silva de Souza, de 40 anos, foram mortos com vários tiros.

De acordo com o tenente S. Carvalho, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois suspeitos, que estavam em uma casa abandonada, aguardando os dois homens passarem pela rua, realizaram os disparos.

Crime aconteceu na travessa Alfazema | Foto: Raphael Tavares

"Eles já estavam à espera das vítimas e, quando a avistaram, já saíram da casa realizando os disparos", explicou o policial.

De acordo com familiares das vítimas, que estavam inconsoláveis, Sebastião era sogro de Deliel, e os dois voltavam para casa, após um dia de trabalho, quando foram assassinados. A mulher de um dos baleados, que preferiu não se identificar, disse que os dois não tinham envolvimento com nada ilícito.

Os corpos foram removidos por funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Nenhum envolvido no crime foi identificado ou preso até a publicação desta matéria.

Corpos foram removidos pelo IML | Foto: Raphael Tavares

