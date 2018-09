Vídeo: criminosos gravaram execuções de homens no João Paulo

| Autor: Divulgação

Manaus - Durante apuração do duplo homicídio , na noite desta quinta-feira (27), na travessa Alfazema, no bairro João Paulo 2, o Em Tempo teve acesso a um vídeo gravado pelos criminosos durante a emboscada montada para executar as vítimas: dois homens, de 31 e 40 anos, respectivamente.

Na gravação, é possível identificar um homem vestindo com uma camisa verde, bermuda jeans e um tênis, escondido em um beco à espera das vítimas. Ele também estava usando uma camisa para esconder o rosto e evitar que fosse identificado, enquanto um comparsa grava toda a ação.

Crime ocorreu na noite desta quinta-feira (27) | Foto: Raphael Tavares

À reportagem, familiares das vítimas inconformados com o crime disseram que elas não tinham envolvimento com nada ilícito. A polícia ainda não identificou e nem prendeu nenhum envolvido no crime. Os corpos dos dois homens foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de Manaus.

A polícia não soube informar se as mortes têm ligação com o tráfico de drogas.

*Colaborou Raphael Tavares

