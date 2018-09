Criminosos em carro atiram em homem no bairro Cidade Nova

Manaus - Um homem, ainda não identificado, sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (27) na rua Ulisses Guimarães, situada na comunidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A vítima foi socorrida por populares e levada para um hospital.

De acordo com o tenente Adilson, da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), criminosos em um carro modelo Gol, de cor e placa não identificados, teriam realizado os disparos contra a vítima.

"Conforme testemunhas nos informaram, o homem estava passando pela rua quando foi abordado pelos atiradores. Ele teria sido socorrido por pedestres e levado para o hospital", disse o policial.

Ainda conforme informações da polícia, um homem baleado com sete tiros no bairro Cidade Nova, deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, localizado na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus. No entanto, a equipe não confirmou de que se trata da mesma ocorrência.

