Carregador esfaqueado com filha no colo morre no Platão Araújo

Manaus - O carregador de mercadorias Rogério Cândido de Oliveira, de 29 anos, morreu no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na tarde de quinta-feira (27). A vítima estava internada desde o último sábado (22), após ser esfaqueada durante uma briga generalizada na rua Curió, comunidade Fazendinha, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o relatório policial da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Rogério foi atingido com três facadas, uma no peito e duas nas costas, enquanto segurava no colo a filha de três meses. O suspeito do crime, identificado apenas como "Índio", fugiu do local antes da chegada da polícia.

Além de Rogério, a mulher dele, de 29 anos, o cunhado, de 27 anos, e uma quarta pessoa, não identificada, também foram esfaqueados por Índio. As vítimas seguem internadas no Platão Araújo.

Ao Em Tempo, o pai de Rogério, um autônomo de 42 anos disse que desconhece a motivação do crime. Segundo ele, o filho trabalhava como carregador de mercadorias em um supermercado no bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

A polícia informou que Índio não foi localizado. Segundo a polícia, o crime foi motivado por um desentendimento entre o suspeito e as vítimas durante consumo de entorpecentes. A briga teria iniciado entre duas mulheres, respectivamente companheiras de Rogério e Índio.

Contrariando a versão da polícia, o tio de Rogério, identificado como Walmilson Mendes da Silva, de 52 anos, disse que o sobrinho não tinha envolvimento com drogas. Ele acredita que a briga foi motivada por outra razão.

Familiares aguardavam a liberação do corpo, nesta manhã de sexta-feira (28), no Instituto Médico Legal (IML). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

