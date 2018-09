Desaparecido, motorista da Uber é encontrado morto em Manaus

O corpo foi encontrado na rua rua rio Acari, no São José | Autor: Divulgação

Manaus - O motorista de aplicativos de corrida Sidney Barbosa de Araújo, de 41 anos, que estava desaparecido deste de quarta-feira (26) , foi encontrado morto nesta sexta-feira (28), na rua rio Acari, no São José, na Zona Leste de Manaus. A vítima estava com uma faca cravada na cabeça

Sidney morava no bairro São Jorge, na Zona Oeste da capital amazonense. De acordo a esposa dele, Kátia Simone, de 37 anos, o motorista saiu de casa na tarde de quarta-feira, por volta das 14h20, para pegar um carro que dividia com uma colega de trabalho em serviços prestados por meio da Uber e da 99 POP.

No entanto, ele não retornou para casa e nem devolveu o carro alugado para a locadora. “Eu senti falta dele hoje pela manhã, pois ele sempre costumava chegar em casa por volta das 5h40. Fui com o colega de trabalho dele à empresa 99 Pop, que foi por onde ele fez a última corrida. Lá puxaram o histórico e o último passageiro dele foi do bairro Parque Dez de Novembro para a rua rio Acari, no São José Operário, às 2h09”, contou a mulher.



Ainda segundo ela, o marido anda com dois celulares, e em cada um deles há dois chips ativos, mas todos estavam fora de área de serviço. “Eu e ele trabalhamos como Uber e, por isso, sempre andamos com esses dois aparelhos. Puxei a última localização registrada nos aparelhos e dá na rua rio Acari, a mesma revelada pela empresa”, explicou Simone.

A mulher da vítima reconheceu o corpo do motorista. Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foram acionadas para o local.

