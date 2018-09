Crianças são vítimas de balas perdidas em Manaus

Manaus - A capital do Amazonas registrou nos últimos meses, diversos casos de vítimas de balas perdidas. Grande parte delas são crianças, que além da dor e sofrimento, vão carregar para toda a vida, os traumas da violência.



Uma criança de 10 anos foi atingida por uma bala perdida enquanto dormia e por pouco não perdeu a vida, em um caso registrado no mês passado. O tiro foi disparado durante uma perseguição policial, na Zona Leste de Manaus. Depois de atingir a criança, a bala atravessou uma panela de pressão que estava dentro de uma geladeira.

Já no Lírio do Vale 2, uma menina de 7 anos levou um tiro na cabeça quando estava a caminho de um mercado do bairro. O fato ocorreu durante a execução de um traficante da área.

Na rua São José, no bairro da Matinha, Zona centro-sul de Manaus, um garoto de 10 anos também foi atingido e morto em tiroteio.

Consequência



Segundo a psicóloga Eleanara Dias, após esse tipo de acontecimento, a criança pode passar por várias situações que derivam do trauma "Perda do interesse por várias coisas, perda de apetite, perda de sono, assim como não querer mais ir à escola, por medo", salientando que é preciso acompanhamento psicoterápico para as vítimas. Confira a reportagem completa no vídeo da TV EM TEMPO.

