Crueldade: motorista assassinado estava com faca cravada no olho

O corpo estava em uma área de mata na rua Rio Acari | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Com uma faca cravada no olho, o motorista de aplicativos de transporte particular de passageiros Sidney Barbosa de Araújo, de 41 anos, foi encontrado morto

pela esposa no fim da manhã desta sexta-feira (28). O corpo estava em uma área de mata na rua Rio Acari, no conjunto Colina do Aleixo, bairro São José, Zona Leste de Manaus. A área foi isolada pela 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com a esposa da vítima, Kátia Simone de Araújo, de 37 anos, Sideney saiu para trabalhar na tarde da última quarta-feira (26), em um veículo modelo Gol, de cor azul e placas NUI-3857, que era alugado e compartilhado com uma amiga.

"Ele saiu de casa para trabalhar como todas os dias e sempre retornava no fim da madrugada do dia seguinte. Dessa vez, ele não retornou para casa. Eu fui até à empresa e lá fui informada que o meu marido fez uma corrida por volta de 1h50 no Parque Dez de Novembro e finalizado às 2h09 no Colina do Aleixo. Eu vim ao local, mas os policiais militares não quiseram entrar por conta da noite. Eu retornei nesta manhã com a amiga que também compartilhava o carro e achei o meu companheiro morto", disse bastante abalada Kátia Simone.

Vítima trabalhava para empresas de aplicativo de corridas | Foto: Josemar Antunes

Ao Em Tempo, o motorista de transporte por aplicativo Edson Gonçalves, de 47 anos, disse que os profissionais que trabalham no aplicativo 99 Pop para sustentar a família não têm segurança.

"Infelizmente, qualquer pessoa que queira usar esse aplicativo para trabalho consegue sem burocracia, mas sem qualquer segurança para o profissional. O aplicativo assegura apenas o passageiro que utiliza o serviço. Vamos fazer uma carreata em protesto por mais uma morte na categoria", explicou.

O perito criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) informou que a vítima foi morta com seis facadas e tinha uma faca cravada em um dos olhos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local. Os investigadores analisaram câmeras de segurança fixadas em imóveis próximo ao local do crime. O carro e os dois celulares da vítima não foram encontrados. O crime será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

