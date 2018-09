Faroeste: vídeo mostra tiroteio em assalto de loteria em Manaus

Imagens foram divulgadas nas redes sociais | Autor: Divulgação

Manaus - Dois criminosos morreram e outro ficou ferido durante um assalto frustrado a uma lotérica, na tarde desta sexta-feira (28), no bairro Glória, Zona Oeste de Manaus, por volta das 13h15. A ação foi filmada por um morador e divulgada nas redes sociais.

De acordo com informações de testemunhas, a polícia montou uma operação para aguardar o momento exato em que os assaltantes chegariam na loteria. Assim que o bando entrou no estabelecimento e anunciou o assalto, a polícia fechou o cerco da área com viaturas e policiais armados.

Policiais cercaram a área à espera dos assaltantes | Foto: Joandres Xavier

Após uma intensa troca de tiros, dois assaltantes tentaram fugir e foram baleados do lado de fora da lotérica e depois foram levados para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde um morreu e outro está internado. Um terceiro envolvido no assalto morreu na cena do crime.

Os policiais chegaram no local às 9h da manha. Após a troca de tiros, a área foi isolada para o trabalho de peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica e servidores do Instituto Médico Legal.

