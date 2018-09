Assalto em loteria termina com três assaltantes mortos, diz polícia

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas divulgará logo mais, às 16h30, durante coletiva de imprensa na sede da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, informações oficiais sobre a ação policial que impediu que mais uma casa lotérica na capital fosse assaltada. Na tarde de hoje, por volta das 13h15, três assaltantes foram mortos após confronto com policiais civis em uma loteria no bairro Glória, na Zona Oeste.

Conforme a reportagem apurou na cena do crime, os policiais receberem informações de que o estabelecimento seria alvo de criminosos. Com base nisso, montaram uma operação e monitoraram a área desde as 9h da manhã. Quando os criminosos chegaram e anunciaram o assalto, os policiais cercaram a área e impediram a fuga. Houve intensa troca de tiros.

Crime ocorreu na tarde desta sexta | Foto: Joandres Xavier

Um dos assaltantes morreu na cena do crime, outros dois foram levados às pressas para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. Na unidade, a morte dos outros dois foram confirmadas.

*Colaborou Joandres Xavier

