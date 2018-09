Vídeo: Assaltantes mortos fizeram refém e não negociaram, diz polícia

Assalto na Loteria em Manaus | Autor: Divulgação

Manaus -A equipe da Delegacia Especializada em Repressão ao Crime Organizado (DRCO), em coletiva de imprensa, deu detalhes sobre o caso do assalto em uma loteria na tarde desta sexta-feira (28), no bairro da Glória, Zona Oeste de Manaus. Após serem flagrados nos ato criminoso, três assaltantes foram mortos, ao atirarem contra os policiais.



A Polícia Civil montou uma operação desde o início da manhã, ao saber, por meio de investigações, que o trio iria realizar o assalto na casa lotérica “Surpresa”, localizada na rua Lourival Muniz, no bairro da Glória.

Policiais do DRCO, com apoio do grupo tático Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), aguardaram a chegada dos assaltantes, porém os criminosos não se renderam e passaram a atirar nos policiais.

Armamento usado para o assalto à lotérica no bairro da Glória | Foto: Joandres Xavier

De acordo com o delegado titular do DRCO, Thomaz Vasconcelos, assim que os assaltantes anunciaram o assalto, a equipe policial tentou negociação, mas os criminosos passaram a atirar.

“Pedimos que eles se rendessem, que estariam presos. Houve resistência, não quiseram seguir as orientações, fizeram uma refém e atiraram contra a polícia. Em momento oportuno, dentro do protocolo, os neutralizamos", explicou.

Os três assaltantes acabaram mortos pela Polícia ao reagirem e fazer funcionária da loteria refém | Foto: Joandres Xavier

O delegado disse ainda que um dos criminosos fez uma funcionária refém e a manteve todo tempo com uma arma na cabeça. "Nossa prioridade é preservar vidas. Em momento oportuno, ele foi neutralizado. A operação foi precisa e cirúrgica, graças aos nossos policiais altamente capacitados”, detalhou Thomaz Vasconcelos.

Identidade

Até a publicação desta matéria, apenas um dos integrantes foi identificado pela polícia como sendo Felipe Gonçalves Marques. Com passagem pela polícia, ele contava com quatro processos por roubo e tráfico de drogas.

As investigações sobre o crime devem continuar, tendo em vista que o grupo já havia realizado outros assaltos pela cidade.

As armas dos assaltantes foram apreendidas e apresentadas na coletiva, sendo dois revólveres calibre 38, e uma garrucha calibre 20.



