Presos suspeitos de matar caçador em Urucará, no interior do AM

Manaus - Três homens foram presos e um foi morto após confronto com a polícia. Os quatro são suspeitos de matar um caçador no município de Urucará (distante 241 quilômetros de Manaus). Eles estavam sendo procurados desde o último domingo (23), após cometerem vários crimes no município, incluindo o homicídio de um caçador.

Os presos foram identificados como Genesis da Silva Correa, de 38 anos; Aurivan Barreto da Silva, mais conhecido como "Pitbull", de 20 anos; e Elizeu Gomes dos Santos, mais conhecido como "D'azul".

O suspeito que veio a óbito foi identificado como Fagner Garcia Rodrigues, de 23 anos.

De acordo com o tenente coronel Castro Alves, do 2° Batalhão da Polícia Militar de Urucará, após denúncias de moradores, os policiais chamaram reforços e conseguiram surpreender os suspeitos no local em que estavam escondidos.

"Nós trouxemos os suspeitos para Manaus pois poderia haver alguma revolta da população em Urucará, que está indignada com a ação dos suspeitos", disse o tenente coronel.

Os três foram apresentados no 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no Centro de Manaus.

Leia mais:

Quadrilha armada amedronta moradores de Urucará