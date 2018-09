Corpo é encontrado no Distrito Industrial em Manaus

Manaus - Com as mãos amarradas e a cabeça enrolada em um pano, o corpo de um homem foi encontrado na noite desta sexta-feira (28), na Estrada do Marapatá, no Distrito Industrial 1, Zona Sul de Manaus. A vítima foi morta com seis tiros.

De acordo com a policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), populares que passavam pelo local avistaram o corpo e chamaram a polícia.

Após receber o chamado via 190, uma equipe de policiais esteve no local e constatou o crime. Segundo a perícia, a vítima deve ter sido executada no mesmo local onde foi encontrada.

Os funcionários do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção do corpo após os trabalhos de perícia do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC), da Polícia Civil. O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

PM é baleado durante assalto no Jorge Teixeira

Presos suspeitos de matar caçador em Urucará