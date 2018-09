Idoso morre após ser atingido por tiros em Manaus

Manaus - Um homem de 61 anos morreu a tiros de arma de fogo no fim da noite desta sexta-feira (29), quando estava na rua de casa. Segundo a polícia, ele morava na rua Luiz Antony, beco José Casimiro, Centro, Zona Sul. Ninguém foi levantado como suspeito de autoria do crime até o momento desta publicação.

Testemunhas no local informaram à polícia que o homem era vendedor de bolos. Alguns comentários que circulavam no momento da morte da vítima era de que ele não tinha inimigos. O corpo do idoso foi encontrado em uma ponte de madeira.

Segundo a Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro (DEHS), o vendedor morreu com dois tiros nas costas. Policiais militares da 24ª Cicom não conseguiram identificar nenhum suspeito no momento do crime.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) e está à disposição do reconhecimento familiar. O homem era natural de Belém (PA). Informações repassadas por vizinhos da vítima apontam que ele morava em uma kitinete alugada, sem parentes. O caso foi repassado para a DEHS para apuração.

Corpo encontrado com mãos amarradas

O corpo de um homem, de idade não divulgada, foi encontrado na Estrada do Marapatá, Distrito Industrial, Zona Sul, também na noite de sexta. A vítima estava com um pano cobrindo o rosto e as mãos amarradas.

A princípio, a Polícia Militar (PM) disse que ele morreu com seis tiros. Peritos criminais do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) projetaram que o homem tenha sido executado no local onde foi encontrado. O caso vai ser investigado nos próximos dias pela Polícia Civil.

