Homem é espancado até a morte e corpo é arrastado em Manaus

Manaus - Um autônomo de 30 anos foi encontrado morto em frente a um campo de areia no início da manhã deste domingo (30). A vítima teria sido espancada até a morte nesta madrugada e o corpo, arrastado até o local, situado na rua I2, Armando Mendes, Zona Leste.

Segundo o pai da vítima, Jorge Monteiro Soares, de 53 anos, o filho já havia se envolvido com o tráfico de drogas, mas estava em reabilitação há algum tempo. "Ele já tinha largado o vício e mudado de vida. Trabalhava em comércios aqui do bairro", detalhou.

Testemunhas no local afirmaram que viram o homem com um grupo de pessoas em torno das 00h, em uma praça próximo ao local onde o corpo estava. Ele ainda estaria na companhia de sua ex-companheira. A polícia informou que a família suspeita de que ela tenha encomendado o crime.

De acordo com informações coletadas pela 25ª Cicom, a ex-companheira seria ex-presidiária e portadora de uma tornozeleira eletrônica. "O casal tinha uma relação difícil e viviam brigando. Ela, inclusive, teria o esfaqueado uma vez. Os familiares suspeitam que ela tenha encomendado o crime contra o parceiro", explicou um tenente militar.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) apontaram que a causa preliminar da morte é por agressão física. O corpo ainda foi arrastado até o local, segundo eles. Perto das 5h30 de hoje, moradores viram o corpo e acionaram o 190 da polícia.

O tenente Elison Nogueira afirmou que não é comum encontros de cadáveres no local, mas que à noite a rua é deserta, o que favorece as circunstâncias do crime. "Poucas pessoas passando e baixa iluminação contribuem para este tipo de coisa acontecer", concluiu. O caso será apurado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Colaborou: Josemar Antunes*





