Homem é baleado no São Jorge no início da tarde deste domingo (30)

Manaus - No início da tarde deste domingo (30), um homem identificado como Henrique Câncio, de 29 anos, foi baleado na rua Manoel Lapa, no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus. Henrique estava nas proximidades da Vila Militar do Exército Brasileiro.

Segundo informações da 21ª Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar (Cicom/PM), o homem estava com mais quatro familiares dentro do carro, procurando uma casa para comprar na área, quando foi surpreendido por bandidos que se aproximaram em outro carro, já efetuando os disparos.

O carro no qual a família estava, um HB20 de cor branca, foi metralhado durante a ação dos bandidos, que fugiram do local. Uma das ocupantes do carro chegou a ser atingida na testa por um estilhaço e Henrique foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital.

O homem está no centro cirúrgico e, de acordo com informações de policiais que estão no hospital, o quadro do paciente ainda não foi divulgado.

