Vídeo mostra homem sendo executado dentro de supermercado

A execução foi flagrada por uma câmera de segurança | Autor: Divulgação

Um homem foi executado dentro de um supermercado, na tarde do último sábado (29), em Cerejeiras, na Bahia. A ação dos criminosos foi flagrada por uma câmera de segurança.

Os suspeitos foram presos, no Colorado do Oeste, horas depois do crime. Com eles, a polícia encontrou armento de grosso calibre, que inclui granadas e submetralhadora. Os nomes deles não foram divulgados.

Um quarto suspeito está sendo procurado pela polícia. Os suspeitos, que aparecem nas imagens, confessaram o assassinato. O crime teria sido encomendado por um homem chamado “Cigano”. Os criminosos estavam em um carro, de cor preta, com placas de Campinas (SP).

A vítima, segundo a polícia local, já teria participado de uma guerra entre ciganos na Bahia. No Hospital São Lucas, onde Luciano faleceu, o clima era de medo. Familiares da vítima informaram à polícia que estavam morando há pouco tempo na cidade.

