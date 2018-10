Jovem baleado durante atentado no São Jorge morre no 28 de Agosto

Manaus - Antônio Henrich Câncio Araújo, de 27 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (1°), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, Zona Centro-Sul de Manaus. A vítima estava internada após ser alvejada com vários tiros, a maioria na cabeça, quando procurava uma casa para comprar. Outras quatro pessoas foram baleadas no atentado.

O crime ocorreu na tarde de domingo (30), na rua Manuel Lapa, conjunto Jardim dos Barés, bairro São Jorge, Zona Oeste da capital amazonense. Antônio dirigia um carro HB20, cor branca, acompanhado da mãe, de 49 anos, das irmãs, de 25 e 26 anos, e da noiva, de 26 anos.

Os criminosos, que efetuaram os disparos, estavam em um veículo Punto, de cor e placa não identificadas. Eles abordaram o veículo da vítima e disparam vários tiros.

O carro foi atingido com vários tiros | Foto: Divulgação

Além de Antônio Herinch, a mãe dele foi atingida com tiros na coxa e no braço. As irmãs ficaram feridas por conta dos estilhaços. A noiva da vítima conseguiu se abaixar e não foi ferida. Os atiradores receberam apoio de outros suspeitos em uma motocicleta.

As vítimas foram socorridas e levadas para o 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da cidade, mas Antônio Henrich não resistiu e morreu.

Ao Em Tempo, o pai de Antônio Henrich, o técnico em informática Antônio Raimundo Albuquerque Araújo, de 58 anos, disse que o filho pretendia vender a casa onde morava no bairro da Glória, na Zona Sul, por causa da violência.

"Com medo da violência, o meu filho procurava um local para morar e viver com mais segurança. Pela ironia do destino, ele acabou sendo baleado em outro bairro. Estamos vivendo sem segurança", destacou Antônio Raimundo.

Antônio Herinch atuava há seis anos como secretário da Escola Municipal Paula Frassinetti, na Glória. A principal suspeita da polícia é de que o carro da vítima tenha sido confundido com o carro de um traficante.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

