Com mãos e pés amarrados, homem é encontrado morto no Shangrilá

Manaus - O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado na madrugada desta segunda-feira (1°), no beco do Sete, com a rua Adauto Uchôa, conjunto Shangrilá 3, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), a vítima foi encontrada enrolada em um lençol despida, com mãos e pés amarrados. O homem tinha várias perfurações de arma branca pelo corpo.

A motivação do crime é desconhecida pela polícia. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Homem é baleado no São Jorge no início da tarde deste domingo (30)

Vídeo mostra homem sendo executado dentro de supermercado