'Macaco' é preso por matar jovem em frente de escola em Manaus

Manaus - Luangelo Freitas dos Santos, de 24 anos, conhecido como "Macaco", foi apresentado, na manhã desta segunda-feira (1°), no prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) pelo crime de homicídio. A vítima tinha 24 anos.

De acordo com o delegado Orlando Amaral, titular da DEHS, o crime ocorreu na noite do dia 24 de agosto deste ano, em frente de uma escola da rede pública estadual, na rua Sávio Belota, bairro Novo Aleixo, Zona Norte.

No dia crime, Luangelo emprestou a farda de um estudante para entrar na unidade de ensino, onde a vítima estudava. O aluno foi alvejado com três tiros ao sair da Escola. Na ocasião, uma professora de 49 anos também foi baleada.

O delegado explicou que a motivação do crime foi passional. A vítima estava mantendo um relacionamento amoroso com a esposa de Luangelo. O autor do assassinato foi preso em flagrante por roubo majorado, por policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Luangelo Freitas foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no Km 8 da BR-174, onde ficará à disposição da justiça.

