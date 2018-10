Homem morto por engano procurava lugar seguro para morar, diz pai

Manaus - O funcionário público Antônio Henrich Câncio Araújo, de 27 anos, que morreu, na madrugada desta segunda-feira (1°), no Hospital 28 de Agosto, após ser baleado por engano no bairro São Jorge, na tarde de domingo (30), procurava um local seguro para morar. A afirmação é do pai da vítima, Antônio Raimundo Albuquerque de 58 anos.

Ao Em Tempo, o técnico em informática disse que o filho pretendia vender a casa onde morava no bairro da Glória, na Zona Sul, por causa da violência.

"Com medo da violência, o meu filho procurava um local para morar e viver com mais segurança. Pela ironia do destino, ele acabou sendo baleado em outro bairro. Estamos vivendo sem segurança", destacou Antônio Raimundo.

Antônio Henrich estava no carro da família, um HB20 branco, na rua São José, do bairro São Jorge, também na Zona Oeste de Manaus, a procura de um imóvel para alugar, quando outro veículo parou ao lado e fez vários disparos.

O carro da vítima foi alvejado com vários tiros | Foto: Divulgação

No automóvel da vítima, também estavam a mãe, duas irmãs e a noiva de Henrich. Todas as pessoas atingidas foram socorridas e levadas para o hospital, mas o servidor da Semed não resistiu aos ferimentos.



Antônio Herinch atuava há seis anos como secretário da Escola Municipal Paula Frassinetti, na Glória. A principal suspeita da polícia é de que o carro da vítima tenha sido confundido com o carro de um traficante.



O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Amigos lamentam a morte

Amigos e parentes de Antônio Henrich lamentam a morte do funcionário público. Nas redes sociais, eles publicaram tags, fotos e vídeos em homenagem à memória do jovem.

Posts de indignação e pedidos de justiça também foram feitos. O estudante Matheus Andrade, de 27 anos, era amigo de infância da vítima. Uma das frases que ele usou para definir o episódio foi sentir "a pior sensação do mundo, que é perder um grande amigo".

A vítima estava com a mãe, as irmãs e a noiva no carro | Foto: Divulgação

"Ele era do bem. Um homem de muita fé e sonhos. Estava noivo da menina que namorava desde o ensino fundamental e planejava o casamento e viagens para o futuro. É uma tremenda injustiça que a história dele acabe desse jeito. Não sabemos mais se vamos voltar pra casa quando saímos. É até irônico: ele estava procurando uma casa segura para se mudar, quando morreu no meio do caminho", lamentou.

