Em roubo à loja, assaltante é baleado por 'justiceiro' em Manaus

Manaus - Um homem ainda não identificado foi baleado e por pouco não foi linchado (agredido até a morte), na noite desta segunda-feira (1º), enquanto tentava assaltar uma loja na avenida Mirra, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, no momento do assalto, uma pessoa, que estava armada, reagiu e atirou no suspeito, que ainda foi agredido por pessoas revoltadas com a situação.

Conforme informações de policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado até o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, também na Zona Leste da capital.

