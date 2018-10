Criminosos em dois carros executam homem a tiros no Campo Sales

Manaus - Um homem, conhecido até o momento apenas como "Ronie", foi morto a tiros, na noite desta segunda-feira (1°), na rua Flor de Maracujá, no bairro Campos Sales, na Zona Oeste de Manaus. Os suspeitos fugiram do local do crime sem serem identificados.



De acordo com testemunhas, a rua estava pouco movimentada quando o crime aconteceu. Uma moradora que preferiu não se identificar explicou que só foi possível ouvir os disparos.

"A gente fica com medo de sair quando ouve essas coisas. Foram pelo menos seis tiros que a gente contou. Ficamos todos escondidos dentro de casa e só saímos com o barulho da polícia", explicou.

O sargento Reis Valente, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informou que os suspeitos estavam em dois carros de modelos e placas ainda não identificados pela polícia.

"É difícil pegar informações com o pessoal aqui. É um local bem perigos, ninguém fala nada com medo de retaliação", disse o policial.

Ainda conforme Valente, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi até o local do crime, mas apenas atestou o óbito da vítima.

Funcionários do Instituto Médico Legal (IML) removeram o corpo do homem, após o trabalho do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

Leia mais:

Duplo homicídio é registrado em apartamento de condomínio na BR-174

Em roubo à loja, assaltante é baleado por 'justiceiro' em Manaus