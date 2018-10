Duplo homicídio é registrado em apartamento de condomínio na BR-174

Manaus - Dois homens, que não tiveram os nomes e nem idades divulgados, foram executados na noite desta segunda-feira (1°), dentro de um apartamento no Condomínio Verona, localizado na BR-174, que liga Manaus a Boa Vista. Um deles usava uma tornozeleira eletrônica, e era monitorado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

De acordo com a polícia, os autores do duplo homicídio estavam em um carro, de modelo e placas não identificados, e possivelmente eram conhecidos das vítimas.

"Um deles foi morto dentro do carro e o outro dentro do banheiro do apartamento. Os suspeitos provavelmente estavam com as vítimas dentro do apartamento. A área foi isolada para o trabalho da perícia", disse um sargento da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que acompanhou o caso, mas preferiu não se identificar.

Os moradores do local estavam todos assustados com o crime. Um deles chegou a conversar com o Em Tempo e disse nunca ter ouvido tanto tiro.

"Foi uma loucura. Aqui é um local calmo e tranquilo. É a primeira vez que vejo algo desse tipo", explicou o morador, que preferiu manter a identidade em sigilo.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil fez o trabalho de perícia nos corpos que, em seguida, foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Condomínio

Em nota, representes do Condomínio Verona Premium informaram que toda a movimentação envolvendo os possíveis autores e coautores do duplo homicídio foi registrada pelas câmeras de vigilância.

A nota informa, ainda, que todo o material será entregue à polícia. "A administração do Condomínio Verona reforça o compromisso com a verdade, esclarece a todos que está colaborando com as investigações e aguarda a condução e apuração do caso pelas autoridades competentes", finaliza a nota.

Leia mais:

Criminosos em dois carros executam homem a tiros no Campo Sales

Em roubo à loja, assaltante é baleado por 'justiceiro' em Manaus