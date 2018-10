Professor é preso após aliciar menina dentro de escola em Manaus

Manaus - Um professor de 47 anos, da Escola Municipal Maria Pereira Campos, foi preso por estupro de vulnerável, na tarde da última segunda-feira (1°). Ele é acusado de aliciar uma menina de 8 anos.

O crime, segundo a polícia, aconteceu, por volta das 9h, durante o intervalo da escola, localizada na rua São Benedito, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o pai da vítima, de 30 anos, ao chegar em casa, a filha relatou para a mãe, de 36 anos.

"A minha filha reclamou para mãe dela que estava com dores no mamilo. Ela disse que o professor levantou a blusa dela e chupou o mamilo durante o recreio. Isso é um absurdo! O professor está na escola para educar e não para aliciar", disse o pai.

Os pais denunciaram o caso no início da tarde na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Uma equipe de investigadores foi até a escola e prendeu o professor. Dois advogados compareceram na Depca para acompanhar o caso.

A criança passou por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e psicológico. O professor será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

O professor dava aula para turma de 3° ano do Ensino Fundamental no turno matutino e 5° do nível Fundamental, no vespertino. O docente atuava na unidade de ensino há 8 meses.

Outra denúncia

Nesta terça-feira (2), a mãe de outra aluna da escola compareceu na sede da Depca para registrar um Boletim de Ocorrência (BO) contra o professor.

Semed

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que fornecerá à polícia todas as informações solicitadas para auxiliar na investigação e que prestará todo o apoio psicológico à criança e aos responsáveis.

"A gestão da unidade de ensino também fará uma reunião com os pais dos demais alunos e será feita uma ação, por meio da Gerência de Atividades Complementares e Programas Especiais (Gacpe), para alertar e auxiliar no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, voltadas aos familiares, estudantes e educadores da escola", diz um trecho da nota.

Conforme a Semed, caso seja comprovado a denúncia contra o professor, ele será desligado da secretaria.

