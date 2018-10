Polícia Civil investiga furto de drogas em delegacia

A droga furtada, que estava em uma sala da unidade, era fruto de apreensões | Foto: Divulgação

A Corregedoria da Polícia Civil investiga um furto de drogas no 1º Distrito Policial (Sé), no centro da cidade de São Paulo, percebida na segunda-feira (1º). A Secretaria de Segurança Pública (SSP) não confirmou a quantidade exata que foi levada, mas suspeita-se que seja em torno de 900 kg de maconha.

A droga furtada, que estava em uma sala da unidade, era fruto de apreensões. A Corregedoria da Polícia instaurou inquérito e já faz uma apuração preliminar para investigar o caso e as circunstâncias envolvidas no furto das drogas no distrito.

