Família suspeita que mulher armou emboscada para matar marido

Manaus - "Foi uma emboscada. Suspeitamos da companheira dele". O retado é de familiares de Alessandro Praia da Silva, de 47 anos, conhecido como "Baby". Ele e o amigo, Ricardo Almeida da Cruz Filho, de 42 anos, vulgo " Cabeludo", foram executados com vários tiros, na noite dessa segunda-feira (1°), condomínio Verona Premium, localizado no quilômetro 1 da BR-174.

O crime aconteceu por volta das 23h. Quatro homens chegaram ao condomínio em um carro modelo Fiesta, cor branca, e seguiram para a rua Paulo Graça, onde Alessandro morava.

Conforme informações de uma das irmãs de Alessandro, de 52 anos, que pediu para não ter o nome divulgado, a vítima tinha passagem pela polícia e morava alugado com os filhos e a esposa, com quem estava tendo um desentendimento.

"No momento do crime, ela não estava na casa e apareceu logo depois. Muito estranho. Ela foi vista conversando com um vizinho, que pode ter facilitado a entrada dos criminosos", comentou a irmã da vítima.

Os autores do crime ainda não foram localizados | Foto: Raphael Tavares

No imóvel alugado por Alessandro, havia três crianças, sendo dois meninos, de 5 e 7 anos, e uma menina de 3 anos.

Armado, o grupo surpreendeu Alessandro e Ricardo, cada um, foi executado com mais de 15 tiros. Alessandro ainda tentou se proteger dentro do banheiro. Já o amigo, que estava hospedado na residência desde sexta-feira (28), foi morto em cima de uma cama.

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) recolheu na cena do crime cápsulas de pistola calibre ponto 40 e 380 milímetros.

Os agentes da portaria do condomínio relataram à polícia que os criminosos fugiram em alta velocidade. A polícia acredita que os vigilantes da guarita também estejam envolvidos no crime.

Durante os trabalhos da polícia, o morador que facilitou a entrada dos atiradores foi preso por policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

A Polícia Civil informou que Ricardo respondia pelo crime de homicídio e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. O duplo homicídio será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Condomínio

Em nota, representes do Condomínio Verona Premium informaram que toda a movimentação envolvendo os possíveis autores e coautores do duplo homicídio foi registrada pelas câmeras de vigilância.

A nota informa, ainda, que todo o material será entregue à polícia. "A administração do Condomínio Verona reforça o compromisso com a verdade, esclarece a todos que está colaborando com as investigações e aguarda a condução e apuração do caso pelas autoridades competentes", finaliza a nota.

