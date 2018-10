Suspeito de assassinar estudante é preso em Manaus

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Nesta segunda (1), um homem foi preso suspeito do assassinato de um aluno no último dia 24 de agosto em frente a uma Escola Estadual no Novo Aleixo, zona norte de manaus. Durante o crime, uma professora de 49 anos também foi baleada na perna.

Luângelo Freitas dos Santos, 24, é suspeito de matar o estudante Célio de Oliveira Lima, em frente a escola, conhecida como "Quarentão".

O suspeito emprestou o fardamento de um outro aluno para não levantar suspeitas e aguardou Célio sair da escola. Ele efetuou três tiros na vítima que morreu na hora.

Segundo informações da polícia, o suspeito foi preso no último dia 23 de setembro por roubo majorado. A partir daí, o assassinato de Célio Oliveira começou a ser desvendado.

O suspeito tem passagens pela polícia por roubo porte ilegal de arma de fogo e homicídio.

A motivação do crime seria passional. Segundo a polícia, a vítima estaria tendo um relacionamento amoroso com a esposa de Luângelo.

Luângelo foi indiciado por homicídio e tentativa de homicídio e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino.

