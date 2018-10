Presa quadrilha que praticava roubo a residências no Novo Aleixo

Manaus - Uma quadrilha especializada em roubo a residências foi presa em flagrante logo após render uma vítima e levar vários pertences da casa dela. Este último crime do bando aconteceu na rua G7, bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus, na manhã desta terça-feira (2). Os quatro integrantes foram apresentados no início da tarde, no 27° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Foram presas quatro pessoas, que já vinham sendo investigadas por diversos roubos na área do Novo Aleixo. A líder da quadrilha, Cleociana de Oliveira Monteiro, a única mulher no bando, era a responsável por persuadir as vítimas das casas, tida como peça chave na organização criminosa, além de Clayton da Silva Nascimento, Danilo Cardozo e Antônio Oliveira Costa Neto.

Após efetuar o roubo na rua G7, a equipe do 27° DIP iniciou a perseguição da quadrilha que fugiu no carro da vítima com todos os pertences roubados dentro, mas acabaram sendo presos em flagrante, com todo material do roubo na rua Pirapitinga, já no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Duas armas, um revólver e uma pistola, ambos com munições intactas foram apreendidos durante a ação | Foto: Joandres Xavier

De acordo com a delegada Marna de Miranda, o modus operandis (forma de atuação nos crimes) dessa quadrilha se baseava em persuadir as vítimas nas residências, sempre pedindo algum tipo de ajuda ou se passando por evangélicos, principalmente porque sempre andavam bem vestidos.

"O Danilo inclusive andava com uma Bíblia para enganar as pessoas. A Cleociana tinha como tarefa distrair as vítimas, e num momento de descuido, o bando invadia a residência e roubavam diversos pertences", detalhou a delegada Marna.

Essas características de ação, segundo a delegada, foram aplicadas também nessa última ação realizada no bairro Novo Aleixo. "A quadrilha também usava muita violência física e psicológica, xingavam e amarravam as vítimas, batiam e tudo mais que você possa imaginar", enfatizou Marna.

Cleociana morava e realizava todos os ataques na área do Novo Aleixo. A polícia conseguiu recuperar, com a prisão do bando, uma motocicleta XRE 300 vermelha, um carro e dezenas de pertences roubados da casa na rua G7 como capacetes, televisores, joias, ferramentas, roupas, impressora, entre outros.

Duas armas, um revólver e uma pistola, ambos com munições intactas foram apreendidos. O veículo recuperado, que não foi apresentado no DIP, também pertencia a residência roubada na manhã desta terça-feira. A polícia deve dar andamento nas investigações do caso.

Leia mais:

Suspeito de assassinar estudante é preso em Manaus

Professor é preso após aliciar menina dentro de escola em Manaus