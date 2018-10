Jovem baleado na Compensa morre no SPA Joventina Dias

Canal de vídeos do PORTAL E TV EM TEMPO - SBT Manaus Mais notícias 24h por dia em: http://www.emtempo.com.br | Autor: Divulgação

Manaus - Um adolescente de 16 anos foi baleado com dois tiros, na noite desta terça-feira (2), na rua São Pedro, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. O crime aconteceu por volta das 19h15. Ele foi levado às pressas para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, também naquele bairro, porém não resistiu aos ferimentos. Ele foi baleado no tórax e abdômen.

Na unidade de saúde, o Em Tempo tentou falar com familiares da vítima, porém ninguém quis se pronunciar sobre o caso. A polícia disse ainda não ter informações sobre os autores do crime.

Dois tiros acertaram o corpo do adolescente | Foto: Marcely Gomes

Executado em carro

Na madrugada desta terça, um homem foi executado com quatro tiros na cabeça, dentro de um veículo na rua Belo Horizonte, também no bairro Compensa.

Os atiradores estavam em uma motocicleta, de características ainda não identificadas. Uma segunda pessoa foi baleada e levada para um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde.

A suspeita da polícia é de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas.

*Colaborou: Lucas Vitor Sena

Leia mais:

Suspeito de assalto, adolescente morre em hospital após ser baleado

Duplo homicídio é registrado em apartamento de condomínio na BR-174