Quadrilha roubou celulares e atirou em segurança de shopping no Japiim

Manaus - Um segurança ficou ferido após ser baleado em um assalto, na noite desta terça-feira (2), em um shopping no bairro Japiim, Zona Centro-Sul de Manaus. O alvo dos assaltantes, conforme informações repassadas ao Em Tempo, foram duas lojas que vendem acessórios de informática e celulares. No total, mais de 30 smartphones foram roubados, nenhum funcionário se pronunciou sobre o caso.

De acordo com o jornalista Raphael Tavares, que trabalha como repórter do Em Tempo e estava dentro de uma das salas do cinema, quando o crime o ocorreu, as pessoas foram impedidas de sair do lugar.

"Os funcionários do cinema acharam melhor fechar as portas e deixar todos presos nas salas, para evitar que alguém se machucasse. Foram poucos minutos que pareceram uma eternidade. Ficou todo mundo muito apreensivo", informou ele, por telefone, ao Em Tempo.

A reportagem tenta contato com a assessoria do shopping para saber um posicionamento oficial sobre a situação. O homem baleado tem 39 anos e é um dos seguranças do centro de compras, porém a identidade dele não foi divulgada, conforme informou a polícia. Ele ficou ferido na perna e foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

A troca de tiros, conforme apurou o Em Tempo, ocorreu no estacionamento externo do centro de compras.

