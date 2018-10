Assaltantes de drogaria são presos por roubo na Zona Norte de Manaus

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Nesta segunda (1º), três homens foram presos e um menor apreendido depois de assaltar uma drogaria na Zona Norte de Manaus. Os quatro foram localizados no Centro, Zona Sul, por meio do GPS do celular de uma das vítimas que indicou a localização dos quatro assaltantes. Durante o percurso, eles cometeram vários assaltos, mas nem todos os pertences foram recuperados.

Eles foram presos na Manaus Moderna por policiais da 24ª CICOM e encaminhados para o 6º DIP na Zona Norte. Eles foram identificados como José Francisco da Silva, Simoneto dos Santos Nunes, Felipe Caetano Pinto e um menor de 16 anos. Confira a reportagem completa da TV Em Tempo

Quarteto foi apresentado pela polícia | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Com eles foram apreendidos uma pistola, celulares, duas carteiras, um som de carro, e uma chave de veículo. Os maiores de idade foram indiciados por roubo e encaminhados para uma audiência de custódia. Já o menor foi levado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais.

